Vist Kompany achter het net? Sambi Lokonga staat nu ook op de radar van andere Premier League-club

Sambi Lokonga weet nog altijd niet waar hij dit seizoen zal spelen. Bij Arsenal zal het alvast niet zijn, want daar komt hij niet in de plannen voor. Ex-coach Vincent Kompany leek hem een reddingslijn toe te werpen, maar dat duurt allemaal veel te lang.

De interesse van Burnley is er nog steeds, maar ze gaan niet akkoord met de modaliteiten die Arsenal voorstelt. Daarom wil de promovendus de kat nog even uit de boom kijken en ze hopen toe te slaan als de transfermarkt bijna gesloten is.

Maar mogelijk talmen ze te lang, want ook Brighton heeft nu belangstelling getoond voor de ex-Anderlecht-speler. Daar zijn ze op zoek naar een nieuwe middenvelder. Carlos Baleba van Lille is het toptarget, maar er is nog steeds geen akkoord gevonden met de Franse club.

Sambi werd vorig seizoen uitgeleend aan Crystal Palace, maar dat werd ook geen onverdeeld succes. Hij miste de stage met Arsenal tijdens de voorbereiding en hoopt op een ploeg waar hij echt een kans zal krijgen.