Dan toch een Rode Duivel op weg naar Saoedi-Arabië? 'Club en speler staan ervoor open'

Is er dan toch een Rode Duivel op weg naar Saoedi-Arabië? Het zou zo maar kunnen.

Volgens het Spaanse Marca zouden zowel Atlético Madrid als Axel Witsel (34) een voorstel vanuit Saoedi-Arabië onderzoeken. Witsel heeft nog maar een jaar een contract in de Spaanse hoofdstad en hij wordt volgend jaar ook al 35.

Witsel begon in de tweede competitiematch van Atlético wel in de basis tegen Real Betis, het werd 0-0. Maar Witsel zou dus weleens zijn laatste match voor de Spaanse club gespeeld kunnen hebben. Coach Simeone zou met Azpilicueta, Savic, Hermoso, Soyuncu en Giménez ook al genoeg centrale verdedigers hebben.

Witsel maakte in juli 2022 transfervrij de overstap van Borussia Dortmund naar Atlético Madrid. Daarvoor speelde Witsel ook al in China, Rusland, Portugal en in België bij Standard. Het zou zo de derde exotische en dikbetaalde bestemming kunnen worden voor Witsel.