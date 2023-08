Vincent Janssen heeft opmerkelijke verklaring waarom AEK Athene tegen tien man minder kansen had (en het is niet de rode kaart)

Het ging niet van een leien dakje maar Antwerp heeft zich wel naar een 1-0 overwinning geknokt in de laatste voorronde van de Champions League. Achteraf kwam doelpuntenmaker Vincent Janssen de wedstrijd analyseren.

De Nederlander vond al na 16 minuten het net voor Antwerp. Een belangrijk doelpunt want het was ook de enige van de partij. Niet voor het eerst is de ervaren aanvaller van levensbelang is voor de Great Old.

Ondanks die voorsprong had Antwerp het zeker niet eenvoudig tegen een goed voetballend AEK Athene. De bezoekers versierden voor de rust een handvol kansen en wanneer Bataille vroeg in de tweede helft rood pakte, leek het wel heel lastig te worden voor Antwerp. Een belegering werd het wel, maar grote kansen kreeg AEK Athene niet bij elkaar gevoetbald.

"Dat komt ook door hun spits die wegvalt", denkt Janssen. De Trinidadiaanse aanvaller Levi Garcia had in de eerste helft al enkele kansen gehad maar moest voor de rust geblesseerd naar de kant.

© photonews

"Die was echt wel heel goed", gaat Janssen verder. "Hij creëerde wel wat en kreeg wat kansen. Gelukkig voor ons kon hij niet scoren en hadden we Toby die het schot eruit hield met een sliding."