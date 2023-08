Patrick Goots lyrisch over Royal Antwerp FC: "Dit overstijgt alles"

Royal Antwerp FC pakte in de laatste voorronde van de Champions League een 1-0-zege tegen AEK Athene. Patrick Goots heeft duidelijk genoten.

Bloed, zweet en tranen heeft het The Great Old gekost, maar het pakte wel in eigen huis de kleinste overwinning tegen AEK Athene. Een goede uitgangspositie, maar ook Patrick Goots beseft dat het nog heel warm zal worden in Griekenland.

Al was de analist vooral onder de indruk van het niveau. “Nu ik de Champions League op de Bosuil heb gezien, besef ik eens te meer dat dit elke andere competitie overstijgt. Het niveau ligt in alle facetten net dat tikkeltje hoger”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

En daar hoort ook nog wat anders bij. “Dan heb ik het ook over de venijnige tikjes die er links en rechts bij komen kijken: een knietje hier, een tik op de enkel daar,... Antwerp deed daar goed aan mee. Als echte krijgers gingen ze met de juiste intenties in duel. De geweldige prestatie van dinsdagavond valt samen te vatten in één vierletterwoord: team.”

Het gelijkspel tegen OH Leuven van de vrijdag voordien was niet in de hoofdjes blijven hangen. “Je zag van meet af aan dat de groep er klaar voor was, iedereen wist perfect wat hij moest doen. Ik kan alleen maar de inzet en mentaliteit loven van iedereen die op het veld stond.”