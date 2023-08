Standard weigert bod op sterkhouder, al heeft die wel oren naar een transfer

Standard is desastreus aan het seizoen begonnen en speurt de markt af naar versterking. Al zien ze mogelijk wel één van hun sterkhouders vertrekken.

Standard kent een zeer slecht seizoensbegin. Na vier wedstrijden staan ze op de 14de plek in de Jupiler Pro League. Terwijl ze volop op zoek zijn naar versterking gaat mogelijk één van hun sterkhouders vertrekken. Al houdt Standard voorlopig het been stijf.

Volgens de Franstalige journalist Sacha Tavolieri heeft Standard een bod van een club uit de Verenigde Arabische Emiraten geweigerd op Merveille Bokadi. Ze vinden het bod voorlopig onvoldoende terwijl Bokadi zelf wel oren heeft naar een transfer.

De 27-jarige Bokadi is één van de sterkhouders bij Standard. In de winter van 2017 verhuisde hij van het Congolese TP Mazembe naar Luik. De Congolese international kwam al 140 keer in actie voor de Luikenaars waarin hij negenmaal het net vond.