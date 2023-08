De raket van De Cuyper deed heel zijn ploeg deugd: "Ik probeer dat wel vaker"

Maxime De Cuyper heeft zijn visitekaartje even afgegeven bij Club Brugge. De linksachter scoorde tegen Osasuna een bijzonder mooie goal met een harde knal. Een belangrijke goal ook.

Een vlam in de winkelhaak, daar kan je al eens mee thuiskomen. “Ik ben gewoon vol mijn kans gegaan,” aldus De Cuyper bij HLN. “Op training probeer ik het wel vaker, soms vliegen die ballen ook meters naast of over. Nu vloog hij perfect binnen."

Het verdoelde een beetje hoe Club afzag in de tweede helft. In een kolkend stadion bleven ze wel overeind. "Dat zijn momenten waar je gewoon door moet”, zei De Cuyper. “Met hun aanvallende backs zetten ze veel druk, maar dat liet ons ook de ruimte om tegen te prikken. In de return moeten we vooral verstandig zijn en zorgen dat de kwalificatie niet meer in het gedrang komt."