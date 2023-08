Opnieuw een Genk-doelman op weg naar de absolute top? "Ik heb nog groeimarge"

Racing Genk won donderdag zijn thuiswedstrijd tegen Demirspor en had dat mede te danken aan een ijzersterke prestatie van zijn doelman. Maarten Vandevoordt blaakt van vertrouwen.

Maarten Vandevoordt schudde enkele cruciale reddingen uit zijn mouw tegen de Turken en had zo een groot aandeel in de 2-1 overwinning van Genk. De boomlange doelman straalt vertrouwen uit en staat bijzonder sterk te keepen.

"Ik voel wel dat ik groei als doelman", reageert hij bij Voetbalkrant. "Ik heb steeds meer wedstrijden op de teller staan en het is heel belangrijk dat je voldoende ervaring kan opdoen."

Vandevoordt merkt zelf ook wel dat hij steeds beter wordt. "Ik heb nog groeimarge", knikt hij. "Het komt er vooral op aan om veel wedstrijden te spelen. Ik probeer elke week opnieuw mijn uiterste best te doen."

Hij zag dat zijn team het toch opnieuw lange tijd lastig had om de weg naar doel te vinden. "We hebben kansen gehad en in de eerste helft hebben we die niet afgemaakt. Het was wel een mooie goal van Tolu."