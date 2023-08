Tolu doorbreekt stilte na mindere prestaties: "Dat is heel moeilijk"

KRC Genk won donderdagavond in de blessuretijd met 2-1 van Adana Demirspor. Hiermee hebben ze een goede uitgangspositie om zich volgende week te kwalificeren voor de Conference League in Turkije.

Tolu Arokodare viel in de 71e minuut in voor Yira Sor. Hij stond nog maar zes minuten op het veld toen hij de gelijkmaker scoorde met een heerlijke volley. Dit doelpunt had niet enkel impact op het resultaat, maar ook op de spits zelf. "Het was heel belangrijk voor mij persoonlijk omdat ik het vertrouwen terug nodig had", vertelde hij na afloop van de wedstrijd.

"Ik ben een professional dus ik moet altijd op mijn best zijn, maar ik ben ook maar een mens. Ik heb al fouten gemaakt, soms hebben we ook wel eens een off-day."

Toch is Tolu niet helemaal gelukkig met de reacties die na de mindere prestaties op hem gericht waren. "Er kwamen veel emoties op in mijn hoofd. Je speelt één of twee slechte wedstrijden en ze kraken je af. Dat is heel moeilijk. Wanneer je scoort is plots iedereen je vriend. Het is mijn job om doelpunten te maken, ik ga ook altijd tot het uiterste als ik op het veld sta."

"Ik weet dat het soms lijkt dat ik niet volledig mijn best doe, maar ik probeer gewoon mijn job uit te voeren."