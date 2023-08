🎥 Oei: voormalig Anderlecht-verdediger gaat de mist in bij Premier League-debuut, reacties op sociale media zijn hard

Hannes Delcroix had zijn debuut in de Premier League wellicht anders voorgesteld. De Belgische verdediger ging meteen in de fout.

Bij de 0-1 van Matty Cash liet Delcroix zich wel heel makkelijk ringeloren door de Engelse rechtsback. Ook daarna had de Belgische verdediger het heel moeilijk om zich staande te houden op de linkerflank.

Uiteindelijk verloor Burnley op eigen veld vrij kansloos met 1-3 van Aston Villa, en moeten The Clarets en Vincent Kompany nog steeds wachten op hun eerste punten in de Premier League.

Ook op sociale media waren de reacties over het optreden van Delcroix erg scherp: "Goede paddenstoelen daar", klinkt het onder meer op Twitter.

De Burnley-Belgen laten zich ringeloren! 👀⚽ pic.twitter.com/tjqxi8HGYn — Play Sports (@playsports) August 27, 2023

Surely Delcroix gets taken off at half. Would love to see EkDahl in there #burnley #twitterclarets — Ryan (@ARandomRyan_) August 27, 2023

I don't understand him starting Delcroix immediatly, he hasn't started a game since july? — Evert (@ryckx_evert) August 27, 2023