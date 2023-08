Boskamp geeft Lukaku goede raad mee: "Eén ding doet hij verkeerd"

Romelu Lukaku trekt weldra naar AS Roma en heeft daarmee eindelijk een nieuwe club beet. Johan Boskamp laat zich uit over die transfer voor Het Belang Van Limburg.

Dat Lukaku met Roma niet naar een absolute topclub trekt, heeft hij volgens de analist aan zichzelf te danken. "Dat heeft Lukaku alleen maar aan zichzelf te danken", is Boskamp streng. "Ik ben een grote fan van de speler Romelu, maar één ding doet hij verkeerd."

"Eerst was Anderlecht zijn grote voetballiefde, dan was het Chelsea, daarna Everton en dan weer Inter. Je kan niet elk seizoen je onvoorwaardelijke liefde verklaren aan een andere club", trekt hij de geloofwaardigheid van Lukaku in twijfel.

"Zeker niet als je dan nog gaat aanpappen met de grote vijand, zoals hij bij Inter deed met Juventus. Zo sla je je eigen ruiten in."