Publiek breekt stadion bijna af omdat Messi op de bank begint, maar wordt toch beloond

Lionel Messi moest op de bank beginnen bij Inter Miami, maar dat zinde het publiek niet. De Argentijn mocht al vroeg in de tweede helft invallen, tot jolijt van het uitverkochte stadion. En hij ontgoochelde niet.

Messi maakte dus zijn debuut in de MLS, maar moest daarvoor een helft wachten. De Red Bull Arena was tot de nok vol gevuld, 26.276 tickets gingen als warme broodjes over de toonbank. Enkel en alleen om Messi te zien spelen.

"Ik had wel wat boze supporters verwacht toen ik hoorde dat Messi niet zou starten", zei rechtsachter DeAndre Yedlin. "Ik kan het hen niet kwalijk nemen: ik zou ook de beste speler ooit aan het werk willen zien."

Hun ongeduld noopte coach Tata Martino om hem er al snel in te brengen bij een 0-1-stand voor Miami. In de 89ste minuut scoorde Messi dan ook nog na een knappe combinatie met het 18-jarige talent Benjamin Cremaschi. Daarmee kwam er een einde aan 11 competitiematchen zonder zege voor Miami. Messi zit nu al aan 11 goals en 3 assists in 9 wedstrijden voor Inter Miami.