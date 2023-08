Bilal El Khannouss heeft boodschap voor fans met oog op Conference League kwalificatie

KRC Genk won afgelopen donderdag met 2-1 tegen het Turkse Adana Demirspor. De terugwedstrijd zal de allerlaatste kans worden op Europees voetbal. Bilal El Khannouss mag niet ontbreken op het Europese toneel, maar hij denkt ook aan de Genk-supporters.

Het zal geen makkelijke verplaatsing worden naar Turkije. Dat weet ook El Khannouss. "Turkije is bekend voor hun fans, het wordt zeker een moeilijke wedstrijd maar we gaan er alles aan doe om de overwinning over de streep de trekken."

Ook de lokale temperaturen mogen niet onderschat worden, al lijkt dit niet zijn grootste zorg. "De hitte zal in mijn geval geen probleem zijn. De meesten in de ploeg zijn ook Afrikaans of Zuid-Amerikaans dus dit zal niet storen."

De jonge middenvelder denkt ook nog even aan de fans. "Genk moet altijd Europees spelen, ieder seizoen. We gaan er alles aan doen om dit waar te maken want onze fans verdienen dat ook."