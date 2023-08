Kompany mikt dus op nog meer JPL-talent, maar... is dat genoeg niveau om erin te blijven?

Vincent Kompany heeft het bij Anderlecht meerdere keren gezegd: "Er zit heel veel talent in de Jupiler Pro League." En daar handelt hij ook naar. Misschien zelfs iets te veel, want niet al die jongens zijn klaar om meteen mee te draaien in de Premier League.

Kompany begon de match tegen Aston Villa met zes jongens met een verleden in de JPL in de basis. Sander Berge heeft wel al wat meer ervaring opgedaan, Josh Cullen, Manuel Benson, Lyle Foster en Ameen Al-Dakhil waren er vorig seizoen in The Championship al en Hannes Delcroix is nog maar net overgekomen van Anderlecht.

Hij kent ze door en door

Straks wil Kompany er ook nog Mike Trésor bij. De assistenkoning van vorig seizoen en een gewilde speler, maar... De overstap van de JPL naar de Premier League is niet iets wat onderschat mag worden. Eén zulke speler toevoegen in een geheel met veel ervaring is normaal geen probleem, maar het worden er nu wel heel veel.

Kompany kijkt rond in België omdat de spelers relatief goedkoop te halen zijn en hij ze door en door kent. Tijdens zijn periode bij Anderlecht keek hij uren aan een stuk naar video's van de tegenstander om ze te analyseren. Hij kent hun sterktes en hun zwaktes.

Uiteraard gaat het bestuur van Burnley niet aan hem beginnen twijfelen na twee verloren matchen tegen Manchester City en Aston Villa. City is dé topploeg in Engeland en Aston Villa wil weer een gooi doen naar Europees voetbal.

Trésor voor stilstaande fases

Voor Burnley gaat het een succes zijn als ze erin blijven en zo gestaag kunnen blijven groeien. Met Trésor wil Kompany een nieuw wapen binnenhalen dat ervoor moet zorgen dat er meer gescoord wordt. Maar de assistenleverancier zal er veel minder tijd krijgen om zijn spitsen te vinden.

Al zal Kompany ook vooral rekenen op zijn klasse bij stilstaande fases. Foster moet daar gevaarlijker op worden. Al blijft de zorg: heeft hij niet vooral meer PL-ervaring nodig? Jongens die het klappen van de zweep kennen. In ieder geval zal boven de gevarenzone blijven het hele seizoen de grootste zorg worden voor The Clarets.