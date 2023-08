OFFICIEEL: Sam Kerkhofs en acteur Rik Verheye nemen Sporting Hasselt over

Voetbalclub Sporting Hasselt komt in handen van acteur Rik Verheye en Sam Kerkhofs, bekend van de voetbalpodcast MIDMID. Dat melden ze op de sociale media van de club.

"Het hing al een tijdje in de lucht, maar vandaag kunnen we jullie met trots melden dat wij een intentieovereenkomst hebben gesloten om Sporting Hasselt over te nemen", beginnen Kerkhofs en Verheye hun statement.

"De club kwam enkele maanden geleden op onze radar. Wij zijn sindsdien alleen maar onder de indruk geraakt van het potentieel van deze mooie club en zijn ons hart verloren in het Stedelijk Sportstadion. Met volle goesting engageren wij ons om deze club op een gezonde en duurzame manier verder samen uit te bouwen."

Belgisch Wrexham?

De overname van Sporting Hasselt door Kerkhofs en Verheye zal wellicht ook gepaard gaan met een documentairereeks, geïnspireerd door Welcome to Wrexham van de Welshe voetbalclub Wrexham, die Canadees-Amerikaanse acteur Ryan Reynolds en de Amerikaanse acteur Rob McElhenney overnamen.