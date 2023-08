📷 Zomermercato bijna voorbij: 'Alexis Saelemaekers heeft nieuwe club gevonden'

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano mogen we dinsdag een officiële aankondiging van de nieuwe club van Alexis Saelemaekers verwachten.

Er passeerden heel wat clubs de revue om de nieuwe werkgever te worden van de 24-jarige Rode Duivel, omdat er voor hem niet echt opties waren bij AC Milan.

Sevilla, Real Betis, Olympique Marseille en zelfs enkele ploegen uit de Premier League werden genoemd als bestemming. Niets is echter minder waar.

Saelemaekers blijft gewoon in de Serie A spelen. Hij trekt naar Bologna. Vanmorgen werd een mondelinge overeenkomst bereikt, zo weet Sky Sports, en de laatste details van de deal worden nu afgewerkt.

