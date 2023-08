'FIFA grijpt drastisch in en legt Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales maximumstraf op'

Nadat Spanje wereldkampioen werd in het vrouwenvoetbal, gaat het nog maar om één ding. Het rare moment waarop de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales een van de winnaressen vol op de mond kust.

Luis Rubiales is al flink wat in opspraak gekomen. Bij de Spaanse voetbalbond hebben ze collectief gevraagd of hij af wil treden. Ze zeggen dat hij heeft het imago van het Spaanse voetbal een flinke deuk gegeven.

Ook de steun van FIFA kan hij niet verwachten. Eerder kreeg hij al een schorsing van 90 dagen opgelegd. Nu meldt Daily Mail, dat FIFA zal proberen om de bondsvoorzitter voor 15 (!) jaar te schorsen. Dit is de maximumstraf die ze kunnen opleggen.

Ook de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties reageerde via Twitter op het gebeuren. "Vrouwen in sport blijven seksueel lastig gevallen worden. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om dergelijk misbruik aan de kaak te stellen."