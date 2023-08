Vincent Janssen is helemaal klaar voor de strijd met de verdediging van AEK Athene: "Woensdag wordt speciaal!"

Antwerp rekent, net als vorige week, op doelpunten van Vincent Janssen. De aanvaller van Antwerp is er alvast klaar voor om de strijd aan te gaan.

Mark Van Bommel en Vincent Janssen waren present op de laatste persconferentie voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen AEK Athene van woensdagavond. Wat Mark Van Bommel had te vertellen kan je HIER lezen, maar Vincent Janssen was natuurlijk ook aan het woord.

De aanvaller van Antwerp laat liever de voeten spreken. Al had hij wel iets te vertellen over het warm ontvangst dat de spelers van Antwerp zullen krijgen van de 30.000 Griekse fans. “Hier kan ik van genieten, zeker! Fijn als de fans achter je staan, maar dat zal niet het geval zijn. (lacht) Als het maar respectvol gebeurt.”

Vincent Janssen was vorig jaar de topscoorder van Antwerp en leidt nu ook de topschutterstand bij de 'Great Old'. Hij heeft er alvast zin in om te winnen en opnieuw de netten te laten trillen. “Dit is waar we vorig jaar zo voor hebben gevochten. Woensdag wordt speciaal”, aldus Janssen.