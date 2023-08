Mark Van Bommel windt er geen doekjes om: "Als je er zo dicht bij bent, wil je die kans gewoon grijpen"

Woensdagavond speelt Antwerp op het veld van AEK Athene voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Het is alvast geen vakantietrip voor de troepen van Mark Van Bommel.

Het is warm in Athene. Overdag klimt de temperatuur vlot boven de 30 graden en op het moment dat de wedstrijd van start gaat zal het nog steeds broeierig heet zijn. “Het weer is hetzelfde als een vakantie. Het is heet en je moet je aanpassen. We moeten ons zo snel mogelijk acclimatiseren. De training van dinsdagavond zal ons helpen wennen aan de omstandigheden”, vertelde Van Bommel op de persconferentie voor de wedstrijd tegen AEK Athene.

Er is druk, maar bij Van Bommel is er ook ruimte voor een kwinkslag en een grapje. “Sorry”, onderbrak de Nederlander de Griekse tolk. “Nu hoop ik niet dat je morgen een titel schrijft: ‘Antwerp is op vakantie.’” Doen we niet, beloofd.

Het gaat snel voor Antwerp. Dit gaf Marc Overmars ook aan. Van Bommel volgt zijn technisch directeur daar in. “Ik begrijp dat antwoord, omdat het allemaal supersnel gaat voor club. Maar als je er zo dicht bij bent, wil je die kans gewoon grijpen”, is de boodschap van Van Bommel duidelijk.