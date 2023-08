Romelu Lukaku en Paulo Dybala: het nieuwe koningsduo van de Serie A?

Want de Argentijn werd bij zijn aankomst in de Italiaanse hoofdstad door een mensenzee toegezongen en verwelkomd. Paulo Dybala kon zijn eigen ogen bijna niet geloven. Ook Romelu Lukaku kreeg een mooie entrée bij zijn nieuwe club, bij zijn aankomst op de luchthaven van Rome.

Roma fans welcoming Romelu Lukaku at the airport — landed in Rome after flight driven by club owner Dan Friedkin 🟡🔴



Loan deal from Chelsea will be formally completed and signed on Wednesday. pic.twitter.com/8C2Hzn2ze2