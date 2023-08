Sven Jaecques weet wat echt geen goed beleid zou zijn en zegt wat te gaan doen bij Champions League-kwalificatie

De nuchtere Sven Jaecques gaat ook met een potentiële kwalificatie voor de Champions League voor de deur niet zweven. Antwerp heeft een CEO die met de voeten op de grond blijft.

Bij de Vlaamse media blikt Sven Jaecques vooruit naar de clash in Athene, onder meer bij VTM Nieuws. "Acht jaar terug was dit een tweedeklasser zonder structuur", staat hij nog eens stil bij hoe snel het voor Antwerp allemaal gegaan is. "Dat we hier vandaag staan, is al surreëel op zich."

Begint de zenuwachtigheid nu te komen? "Natuurlijk is er wat stress voor deze wedstrijd. Ze is dan ook van sportief en financieel van groot belang." Al benadrukt Jaecques in Het Nieuwsblad dat een goede afloop niet betekent dat het geld door ramen en deuren gegooid zal worden om de ploeg nog te versterken.

Veel gelukt en niet gelukt

"Bij kwalificatie gaan we geen gekke dingen doen. Dat is geen goed beleid." Zegt de clubgeschiedenis iets over de slaagkansen tegen AEK? "Er is in de geschiedenis van Antwerp al veel gelukt, zoals Wembley, maar er is ook veel niet gelukt."