Wouter Vrancken spreekt over de comeback van Bryan Heynen

KRC Genk moet vol aan de bak tegen Demirspor. Wouter Vrancken wil koste wat kost naar de groepsfase van de Conference League.

KRC Genk wist het de voorbije weken tegen Servette en Olympiakos niet af te maken. Daardoor speelt het nu voor een plaatsje in het laatste vangnet van de Conference League. En opnieuw zal het geen sinecure worden voor de troepen van Wouter Vrancken. De omstandigheden zijn alvast geen leuk voetbalweertje voor de Limburgers.

‘s Avonds is het nog 31 graden. “We moeten de efficiëntie verhogen, zonder dat we volle bak kunnen gaan aanvallen. In deze hitte moet je je momenten kiezen. Op twee dagen geraak je hier niet aan gewend, daar heb je twee weken voor nodig. Je kunt hier niet 90 minuten tegen 100 procent gaan. De balans bewaken wordt cruciaal”, vertelt de trainer van Genk aan Het Laatste Nieuws.

Bryan Heynen zit opnieuw in de selectie, maar de vraag is uiteraard of hij al van nut kan zijn. “Bryan is op én naast het veld van enorme waarde voor ons. Of hij zal spelen? We zullen zien hoe hij reageert op training, maar het is ook op mentaal vlak belangrijk dat hij nu hier is.”