Napoli, Burnley, PSG of gewoon Eindhoven? 'Rode Duivel heeft zijn keuze gemaakt'

Johan Bakayoko heeft zijn keuze gemaakt. De Rode Duivel wil de komende uren niets meer horen van geïnteresseerde clubs. Hij doet het seizoen uit bij PSV.

De Nederlandse kranten zijn stellig: Johan Bakayoko blijft bij PSV. De Rode Duivel beseft dat zijn ontwikkeling het meeste baat heeft bij een extra seizoen in Eindhoven.

Nochtans was de interesse in de 20-jarige flankaanvaller concreet. SSC Napoli en Burnley FC brachten al een bod uit op onze landgenoot, terwijl ook PSG klaar is om toe te slaan.

Transfer na succesvol seizoen?

Een transfer zal er dus niét komen. De speler wil niet weg, maar ook de Lampenclub houdt vast aan een prijskaartje van 35 miljoen euro. Komt dat bedrag na een succesvol seizoen wél op tafel?