Saoedische clubs én geld in de Champions League? UEFA-voorzitter komt met verrassend antwoord

Saoedi-Arabië lijkt sinds enkele maanden hét toevluchtsoord voor grote voetbalnamen die poen willen scheppen. Aleksandar Ceferin haalt echter de schouders op. "Dit is geen gevaar voor de Europese competities."

De uitlatingen van Aleksandar Ceferin komen er na de geruchten dat Saoedi-Arabië de deur naar de Champions League en andere Europese competities wil inbeuken. Op die manier hopen de clubbestuurders aldaar om nog meer héél grote namen te lokken.

“Zo’n verzoek zal altijd afgewezen worden”, is Ceferin duidelijk in L’Equipe. “Enkel Europese teams mogen aantrekken in de Champions League, Europa League en Conference League. Of ze goed bezig zijn in Saoedi-Arabië? Dat is mijn probleem niet.”

Vergelijking met China?

Al laat de UEFA-voorzitter zich toch een mening ontglippen. “Zouden ze niet beter inzetten op de opleiding van coaches en spelers? Enkele jaren geleden trokken spelers en trainers naar China, maar daarna stond de evolutie stil. China kon zich zelfs niet kwalificeren voor het WK.”