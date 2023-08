Wouter Vrancken wil wat kwijt over de transfer van Mike Trésor

Speelt Mike Trésor na 1 september nog bij KRC Genk? Wouter Vrancken wil er voorlopig niet veel woorden aan vuil maken.

Head of Football Dimitri De Condé stak woensdag niet weg dat KRC Genk volop met Burnley onderhandelt over een transfer van Mike Trésor. Toch is het nog altijd wachten of de deal er effectief zal komen.

Ook trainer Wouter Vrancken wilde er op zijn persconferentie woensdagavond niet al te veel over lossen. “Hij is op dit moment nog officieel speler van Racing Genk”, klinkt het bij Vrancken aan Het Laatste Nieuws.

“Ik steek mijn energie in de gasten die hier zijn. Mike heeft veel voor de ploeg gedaan, zeker vorig jaar. Het is jammer dat hij de laatste week geblesseerd was, want hij had belangrijk kunnen zijn. We zullen wel zien wat er de komende dagen met hem zal gebeuren.”