KRC Genk neemt opvallende beslissing over Europese schorsing van Paintsil

KRC Genk miste tegen Demirspor Joseph Paintsil twee keer. Hij was geschorst na een rode kaart tegen Olympiakos.

Joseph Paintsil trapte tegen Olympiakos in de voorronde van de Europa League na en kreeg daarvoor een rode kaart. Het duurde eventjes vooraleer de UEFA met een schorsingsvoorstel kwam opzetten.

De Ghanese sterkhouder moest drie wedstrijden aan de kant. Ondertussen zijn daarvan al twee matchen voorbij, in de laatste voorronde van de Conference League tegen het Turkse Adana Demirspor.

Het Belang van Limburg meldt nu echter dat KRC Genk wel degelijk in beroep wil gaan tegen de schorsing van Paintsil. Daarmee zouden de Limburgers een lichtere straf willen afdwingen, waardoor Paintsil meteen inzetbaar is in de eerste groepsmatch van de Conference League.

Normaal was Paintsil die match nog geschorst, maar als er een lichtere straf uit de bus komt, kan hij alsnog spelen.