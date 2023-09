Tedesco geeft belangrijke update over situatie Courtois: "Ik had een gesprek gepland, maar..."

De Rode Duivels moeten het zonder Thibaut Courtois doen tegen Azerbeidzjan en Estland. Hoogstwaarschijnlijk - Domenico Tedesco wou het niet bevestigen - wordt Koen Casteels dus eerste doelman. In afwachting van de terugkeer van Courtois? Want zijn de plooien al gladgestreken?

Tedesco bleef er wat op de vlakte over, maar er werd wel al toenadering gezocht. En als we de woorden van de bondscoach goed verstaan, staat er eigenlijk niets een terugkeer in de weg nadat Courtois eerder weigerde te spelen en Tedesco dat breed uitsmeerde in de media.

"De situatie is momenteel slecht, want een blessure is nooit goed", aldus Tedesco. "We hopen dus vooral dat hij snel weer op het veld staat. En ja, we hebben contact met hem gehad. Vooral Francky (Vercauteren, technisch directeur van de bond), want hij kent hem goed."

"Na die bespreking had ik eigenlijk ook een meeting met hem gepland, maar letterlijk de volgende dag had hij die blessure opgelopen", vervolgde Tedesco, waarop hij de deur wagenwijd openzette. "Het leven is te kort om bij sommige zaken te blijven hangen. We wachten nu af, maar er is geen deadline over wanneer die beslissing valt."