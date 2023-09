OFFICIEEL: Rode Duivel Thomas Kaminski krijgt er een Belgische ploegmaat bij

Bij Arsenal heeft Albert Sambi Lokonga nog weinig perspectief. Afgelopen seizoen werd hij na Nieuwjaar al voor de rest van het seizoen aan Crystal Palace uitgeleend, maar ook daar kon hij weinig potten breken en zo diende er zich een nieuwe oplossing op.

Nog net voor het einde van de transferdeadline werd er voor Lokonga een oplossing gevonden. Luton Town zal hem voor de rest van het seizoen huren. Daar hoopt de jonge Belg op meer kansen op speelminuten, om zo extra ervaring op te doen.

Lokonga is niet de enige Belg bij de promovendus. Ook Rode Duivel Thomas Kaminski verdedigt de kleuren van Luton Town.

We are delighted to announce the signing of Albert Sambi Lokonga on a season-long loan from Arsenal! 🇧🇪



Welcome, Sambi 👊#COYH