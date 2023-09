Engels international haalt uit naar eigen coach na niet-selectie Arsenal-Manchester United: "Ben al langere tijd een zondebok"

Jadon Sancho ligt niet in de hoogste schuif bij Erik ten Hag. De Engelse flankaanvaller maakte geen deel uit van de selectie tegen Arsenal, omdat hij volgens de Nederlandse oefenmeester geen goede trainingsweek achter de rug zou hebben. Sancho denkt dat er iets anders aan de hand is.

"Op basis van zijn voorkomen op de training hebben we hem niet geselecteerd. Bij Manchester United moet je elke dag het niveau halen. We kunnen keuzes maken in onze voorste linie, dus hebben we hem niet geselecteerd", klonk het bij ten Hag voor Sky Sports na Arsenal-United.

Sancho denkt daar het zijne van, en haalde met een reactie online hard uit naar zijn coach. "Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest! Ik laat het niet toe dat mensen dingen zeggen die totaal niet waar zijn. Ik heb me deze week uitstekend gedragen op de training", klinkt het.

Volgens de 23-jarige flankaanvaller is er dan ook meer aan de hand. "Ik denk dat er andere redenen zijn waarom ik niet bij de selectie zat. Ik ben al langere tijd een zondebok en dat is niet eerlijk!"