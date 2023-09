Genk-kapitein Bryan Heynen reageert op mogelijke transfer van Paul Onuachu

De transfersoap rond Paul Onuachu blijft maar duren. In Genk willen ze koste wat het kost nog een spits halen, en zijn naam blijft maar naar boven komen.

Onuachu beleeft onzekere tijden. Genk trekt stevig aan zijn mouw maar Southampton zou graag nog een grote som krijgen voor de spits. Afgelopen week werd hij dan ook nog eens aan het Franse Metz gelinkt.

Bryan Heynen beseft dat de Nigeriaan al belangrijk is geweest voor Racing Genk en zou hem dan ook graag zien terugkeren. "Ik sta er zeker voor open. Ik denk dat iedereen weet wat hij kan en wat hij betekent voor de club. Ik weet niet hoe ver Genk staat in de transfer, dus voor mij is het ook afwachten."

Marc McKenzie reageerde eerder afwachtend op de geruchten. "Als alles goed gaat en hij is hier, dan ontvang ik hem met open armen. Als dat niet het geval is, blijven we gewoon gaan, zo werkt het nu eenmaal. Geruchten zijn ook maar geruchten, we kunnen pas zeker zijn als we hem fysiek in de stad zien."