Onverwacht geen transfer voor Onana: Dit heeft Rode Duivel erover te zeggen

Dinsdag spraken enkele Rode Duivels de pers toe met het oog op de wedstrijd tegen Azerbeidzjan. Amadou Onana liet van zich horen over zijn clubsituatie.

Onana kon deze zomer naar verluidt de interesse genieten van Chelsea en Manchester United. Everton vroeg stevig door voor de jonge Belg en uiteindelijk wou hij zelf ook nog niet per se vertrekken.

De Rode Duivel koos er dan ook voor om bij Everton te blijven deze transferperiode. Voor sommigen toch een verrassing. "Het is geen gemiste kans. Voetbal is een zaak van timing. Bij elke mercato heb ik al gewisseld van club, maar ben nu content bij Everton. Wat er in de toekomst gebeurt, dat zullen we wel zien."

De 21-jarige Onana staat sterk in zijn schoenen. "Ik heb geen twijfel gehad. Een transfer, dat verandert niets aan mijn kwaliteiten. Wat er moet gebeuren, zal gebeuren."