Geen dag rust bij Manchester United: "We nemen dit heel serieus"

De voormalige vriendin van de Braziliaanse voetballer Antony, speler van Manchester United, heeft zware beschuldigingen geuit. Daarop is de Braziliaanse politie een onderzoek begonnen en zit ook Manchester United nu weer met negatieve publiciteit. Daarop reageerden ze ook.

De zaak zorgt voor heel wat tumult in Engeland nadat eerder ook al Mason Greenwood zwaar onder vuur lag voor aanranding. "Hij maakte alles van mij kapot. Hij stal mijn paspoort. Zijn stiefvader en moeder hielden hem zelfs gevangen in de woonkamer, omringd door een hek", vertelt ex Cavallin. "Hij zei dat hij me zou vermoorden, dat ik zijn leven had vernietigd. Na die dag zei ik: genoeg."

Intussen wacht United het onderzoek af. "Manchester United erkent de aantijgingen tegen Antony en is op de hoogte gebracht dat de politie onderzoek doet. In afwachting van verdere informatie zal de club geen verder commentaar geven."

"Als club nemen we deze zaak serieus, waarbij we rekening houden met de impact van deze beschuldigingen en de daaropvolgende berichtgeving die dit zal hebben op de slachtoffers."