Kasper Schmeichel heeft heel mooie boodschap over de supporters van Anderlecht

Een verrassing begin deze week bij Anderlecht: Kasper Schmeichel is een Mauve. De iconische Deense doelman, die de Premier League won met Leicester City, had tijdens zijn eerste interview meteen bijzonder mooie woorden over de supporters van Anderlecht.

Afgezien van alle sportieve overwegingen en de cruciale vraag of de komst van Kasper Schmeichel (36) een goed idee was, kan één ding niet worden ontkend: Het is een indrukwekkende transfer en de komst van een zeer grote naam in het Europese voetbal.

"Er is veel gespeculeerd en gediscussieerd voordat er een akkoord werd bereikt met Nice. Ik heb veel gesproken met Jesper en Brian, en wat heel duidelijk was, was dat ze een team van winnaars willen samenstellen", zei Schmeichel op Mauve TV. "Een team dat Anderlecht de glorie kan teruggeven die ze ooit hadden."

"Ik kende Youri Tielemans en Dennis Praet bij Leicester, Marcin Wasilewski ook en Vincent Kompany een jaar bij Manchester City. Ze spraken allemaal erg lovend over de stad, de club en de fans."

De doelman vindt bovendien de relatie tussen spelers en fans in Anderlecht ook iets moois. "Marcin had zelfs een grote RSCA-tatoeage en fans van Anderlecht kwamen hem opzoeken in Leicester. Het is geweldig, het toont de wederzijdse loyaliteit tussen de spelers en de fans."

"En toen ik opgroeide in Denemarken, spraken mensen veel over Anderlecht vanwege de Denen die daar speelden", vertelt Kasper Schmeichel enthousiast.