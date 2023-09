Gilles De Bilde heeft fikse waarschuwing klaar voor Brian Riemer

RSC Anderlecht rondde met Thorgan Hazard een twaalfde transfer af. De verwachtingen zijn bijzonder groot.

Neem de namen er maar bij. RSC Anderlecht haalde deze zomer flink wat knappe transfers binnen, met op de slotdag ook nog eens Thorgan Hazard.

“Dit is de strafste transfer van het seizoen in onze competitie”, vertelt Gilles De Bilde erover bij VTM Nieuws. “Hij is 30 jaar, maar komt zeker niet uitbollen. Hij wil zich in de kijker spelen, om naar het EK te gaan. Want voor de bondscoach is het zo dat wie niet speelt niet geselecteerd kan worden.”

Anderlecht heeft deze zomer heel wat transfers gerealiseerd. “De club heeft veel ervaring en kwaliteit binnengehaald en dan kan je je gewoon niet meer verstoppen. Zo simpel is het. Anderlecht moet sowieso meedoen voor play-off 1, maar moet ook denken aan de titel.”

“Je kan je niet verstoppen achter een of ander excuus, met deze kern en deze kwaliteit moet je voluit gaan. Al heb je dan wel een betere prestatie dan hetgeen je vorig weekend liet zien tegen KRC Genk nodig. Riemer is gewaarschuwd!”