'Jude Bellingham wint Golden Boy Award dankzij fans van... Taylor Swift'

Jude Bellingham is goed op weg om zijn naam op de erelijst van de 'Golden Boy Award' te zetten. En de middenvelder van Real Madrid heeft dat niet enkel te danken aan zijn prestaties.

Jude Bellingham en Alejandro Balde zijn dé favorieten om hun naam toe te voegen aan een lijstje met Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland, João Felix,… Al lijkt het pleit ondertussen beslecht. Dat weten de Spaanse kranten.

Balde maakte namelijk een kapitale fout. In een onschuldige Q&A met fans liet het 19-jarige goudhaantje van FC Barcelona weten dat hij geen fan is van de muziek van Taylor Swift. En dat had hij beter niet gedaan.

Fanatieke fans

De fans van de zangeres – de zogenaamde Swifties zijn naar verluidt fanatiek – hebben meteen massaal op Bellingham gestemd. Daardoor heeft de 20-jarige middenvelder van Real Madrid met ruim een half miljoen stemmen een héél riante voorsprong.