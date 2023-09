Yves Vanderhaeghe, trainer in Saudi-Arabië, spreekt klare taal over de grote lonen daar

Yves Vanderhaeghe is tegenwoordig trainer in Saudi-Arabië. In gesprek met Sporza was hij openhartig over de lonen door.

Maanden aan een stuk zat Yves Vanderhaeghe thuis zonder een job als trainer. Uiteindelijk kwam Al-Faisaly aankloppen en hij ging op het voorstel in. Vanderhaeghe is er voor 11 maanden trainer van de Saudische club die sinds enkele jaren in 2e klasse speelt. Velen trokken naar Saudi-Arabië om op het einde van hun carrière nog snel geld te verdienen. De lonen zijn extreem hoog en Vanderhaeghe heeft er een duidelijke mening over. "Hun verloningen zijn gewoon compleet buiten proportie", zei hij aan Sporza. Ook had Vanderhaeghe het over zijn loon. "Naar Belgische normen heb ik geen slecht loon, maar naar Saudische normen kom ik helemaal onderaan de lijst van de zogenaamde grootverdieners terecht", aldus Vanderhaeghe die bij een eventuele promotie zijn loon zou kunnen zien verdubbelen.