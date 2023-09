Franky Van Der Elst gaat verschroeiend hard door op uitspraken van Yannick Carrasco

Yannick Carrasco gaf bij de Rode Duivels een persconferentie over zijn transfer naar Saoedi-Arabië. Daar deed hij een nogal weinig geapprecieerde uitspraak over het land.

“Ik sta niet achter wat de mensenrechtenorganisaties zeggen. Cristiano Ronaldo heeft daar toch ook een gewoon leven met zijn vrouw?”, klonk het bij Carrasco. “Ik ben er ondertussen al geweest en alles zag er normaal uit. Het is een mooi land en heb niets verkeerd gezien.”

Ook bij Franky Van Der Elst schoot die uitspraak in het verkeerde keelgat. “Zeggen dat er in Saudi-Arabië toch vrouwen op straat lopen, dus wat is dan het probleem? Ik vind dat pijnlijk”, klonk het in Het Nieuwsblad.

Bij de nationale ploeg moeten ze volgens Van Der Elst niet alleen verveeld zitten met de zaak, maar er ook snel iets aan doen. “Iemand – ik weet niet wie – moet alleszins eens met hem gaan praten en zeggen: Yannick, de keuze die je maakt, oké, maar zeg dan dat je voor het geld kiest en probeer het niet te rechtvaardigen door dingen te zeggen die niet kloppen.”

“Dus niet: Ik ben in de compound geweest, daar is het proper. Vraag je eens af wie ervoor zorgt dat het daar proper is. Het zijn niet de sjeik en zijn madam die dat komen opkuisen, hé.”