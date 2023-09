Heel vreemd verhaal in Aalst: voorzitster stapt op na 23 dagen: "Misschien word ik persverantwoordelijke"

Het begint toch wel een heel vreemd verhaal te worden daar bij Eendracht Aalst. De club zou overgenomen zijn door Turkse investeerders, maar niemand weet wie. Er was ook een voorzitster aangesteld, maar die nam na 23 dagen al afscheid.

Niemand die weet hoe het verder zal gaan. Tülin Sönmez was de nieuwe voorzitster en ze beloofde de fans dat ze de nieuwe investeerders op korte termijn zou voorstellen. HLN kon haar contacteren, maar veel wijzer werd men daar ook niet van.

Op de vraag waarom ze opstapte als voorzitster: "Ik wilde het graag doen. Ook omdat ik Nederlandstalig ben. Maar de cijfers zijn nog niet helemaal in orde. Het is ingewikkeld", vertelt ze in de krant.

Investeren gaat ze ook niet doen. "Neen, neen. Dat was wel het plan, maar het is moeilijk. Ik ga wel nog helpen in een andere functie, misschien als persverantwoordelijke."

In feite is de club dus nog niet overgenomen. "Er zijn zaken lopende. Yüksel Demir is op dit moment de investeerder. Het kan dat er nog anderen bijkomen. Maar de club heeft veel schulden", aldus Sönmez.