Domenico Tedesco komt met pittige uitleg over belangrijke keuze in zijn selectie

Simon Mignolet is (nog) niet terug bij de Rode Duivels, Thibaut Courtois is dan weer maanden buiten strijd. En dus is de vraag wie de honneurs waar zal moeten gaan maken in doel. En wie er verder nog in de selectie moet worden opgenomen.

Maarten Vandevoordt wordt gezien als een van de grootste talenten in doel. En dus zou de jonge goalie van Genk dus altijd bij de Rode Duivels moeten worden opgenomen? Welneen, hij blijft voorlopig bij de beloften. In de selectie voor de Rode Duivels gaf Domenico Tedesco de voorkeur aan Arnaud Bodart. En daar is een goede reden voor. Dat heeft Tedesco zelf bekendgemaakt op zijn persconferentie in aanloop naar het duel in Bakoe. Doelmannen "Het is beter dat hij op dit moment bij de beloften speelt en daar ook effectief speelt. Hij maakt deel uit van onze kern van doelmannen om uit te kiezen", aldus Tedesco. Hij liet ook al weten dat Casteels in doel zal staan de komende interlands. De komende maanden zal moeten blijken wat er met de situatie van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels zal gebeuren. Dat zal mogelijk een impact hebben op welke Belgische doelmannen de EK-selectie zullen halen.