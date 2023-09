Opvallende uitspraak na Azerbeidzjan: "Gestopte Duivel werd gemist"

De Rode Duivels hadden het knap lastig tegen Azerbeidzjan. En het probleem lag niet enkel op het vlak van voetbal.

De Rode Duivels wonnen met het kleinste verschil van Azerbeidzjan. De afwezigheid van spelmaker Kevin De Bruyne werd heel goed gevoeld. Leandro Trossard moest hem vervangen, maar dat was niet simpel.

Trossard werd eigenlijk in een rol gepusht die hij niet zo graag speelt. Dat was duidelijk te zien aan zijn spel. De uitspraak van de bondscoach dat De Bruyne niet te vervangen is werd zo heel erg opvallend in de verf gezet.

Maar voor Alexandre Teklak is er veel meer aan de hand met Trossard. De analist zag dan ook dat een gestopte Rode Duivel extra hard gemist werd tegen Azerbeidzjan.

“Trossard heeft een statusprobleem ten opzichte van zijn ploegmaten”, zegt Teklak aan La Dernière Heure. “Hij heeft niet de status of de persoonlijkheid om zijn idee op te leggen. Eden Hazard werd gerespecteerd omwille van zijn spel, maar ook zijn joviale kant. Dat zie je bij Trossard niet.”