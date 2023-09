Robbe Decostere heeft vreemd contract bij Essevee: "Ongebruikelijk"

Vincent Euvrard heeft alvast gescoord in zijn eerste match met Zulte Waregem. Essevee won met 4-1 tegen KFC Sint-Lenaarts in de Croky Cup.

Geen KV Kortrijk, ook al had hij er medische testen afgelegd en lag het contract klaar, geen Beerschot ook, maar uiteindelijk wel Zulte Waregem voor Robbe Decostere.

“En het was al een lange transferzomer geweest met veel geruchten rond mijn persoon, de laatste week was echt heel stressy”, bekent hij aan Het Laatste Nieuws.

In Brugge blijven leek geen optie, maar dan moest er wel een deal komen. “Blijven bij Cercle zonder veel zicht op speelkansen was geen optie, vorig seizoen was al moeilijk genoeg geweest.”

Zulte Waregem kwam pas helemaal op het einde op de proppen en sloot ook een vreemde deal. “Ik tekende slechts voor dit seizoen, maar wel met een optiejaar onder voorbehoud erbij ingeval van promotie. Ongebruikelijk misschien, maar beter dan het uitleenjaar dat het eerst leek te worden.”

En Euvrard is ook geen onbekende voor Decostere. “Ik denk dat de komst van een nieuwe trainer hier voor mij het verschil maakte. Toen hij zes jaar geleden in het promotiejaar van Cercle assistent was van Frank Vercauteren, mocht ik af en toe met de A-kern meetrainen.”