🎥 Schitterende beelden! AS Roma draait kortfilm over eerste uren van Romelu Lukaku op Romeinse bodem

Romelu Lukaku vertoeft momenteel bij de Rode Duivels, maar de komende maanden moet de aanvaller de doelpunten vooral scoren in het shirt van AS Roma. En het is nu al duidelijk: zijn nieuwe werkgever is dol op hem.

Bij AS Roma werden immers kosten noch moeite gespaard om de komst van Romelu Lukaku in de kijker te zetten. De Romeinen komen zelfs met een heuse kortfilm op de proppen.



In het filmpje van zo'n zeven minuten blikt Roma terug op de eerste uren van Big Rom als speler van I Giallorossi. En het moet gezegd: het is de moeite waard om er even tijd voor te nemen. Lukaku verhuisde afgelopen zomer van Chelsea FC naar AS Roma nadat een bijna zekere terugkeer naar Internazionale FC was afgesprongen. De Rode Duivel wil er zijn carrière nieuw leven inblazen.