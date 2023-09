Bondscoach van Estland blikt vooruit op duel tegen Rode Duivels: "Niemand wil dit zien"

Dinsdagavond zullen de Rode Duivels het opnemen tegen Estland. De coach van de bezoekende ploeg blikte alvast even vooruit.

Thomas Häberli, coach van de nationale ploeg van Estland, begon met lovende woorden voor de Rode Duivels. "Het gat is erg groot tegen zo'n teams", nam Le Soir over van een persconferentie.

"Het is niet makkelijk om zwakke plekken te vinden in het Belgische team dat zoveel sterren heeft die je elk weekend op televisie ziet. Ze zijn de beste ploeg in deze groep en we kennen hun kwaliteiten, maar we moeten ons best doen."

Häberli weet dat het een moeilijke avond zal worden, maar wil toch niet herinnerd worden als de ploeg die 90 minuten een blok zetten. "Niemand wil een team zien dat alleen maar verdedigt. Er zullen momenten zijn waarop we moeten afzien, bij elkaar moeten blijven en onze kansen moeten grijpen."