Een einde in mineur dreigt voor wereldster: schorsing van vier jaar hangt boven zijn hoofd

Paul Pogba heeft positief getest op testosteron en werd door het Italiaans dopingsagentschap voorlopig geschorst in afwachting van het verdere onderzoek. Het einde van zijn carrière dreigt, want als hij schuldig wordt bevonden hangt hem een enorm zware straf boven het hoofd.

De Franse middenvelder testte op 20 augustus na het duel tegen Udinese positief. Hij speelde die match wel niet, maar maakte wel de week erop zijn rentree na maanden van blessureleed. Hij werd echter willekeurig uitgekozen.

Nu wordt hij dus opnieuw getest, maar is voorlopig geschorst. "We wachten op de resultaten van een tegenanalyse", vertelt zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta. "Tot dan kunnen we enkel zeggen dat Pogba zeker niet de bedoeling had om de regels te overtreden."

Juventus bevestigde de schorsing in een korte verklaring. “De club behoudt zich het recht voor om de volgende procedurele stappen te overwegen”, aldus de club uit Turijn.

Een mogelijke schorsing van vier jaar hangt boven zijn hoofd. Dat zou betekenen dat zijn carrière erop zit, want daarna is de Franse international 34. En we weten dat de dopingagentschappen er niet mee lachen...