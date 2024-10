Dit hebben analisten te zeggen over houding Tedesco: "Dat hoeft niet, we bijten niet"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zoveel schwung er in het voetbal van de Rode Duivels zat gisteren, zo weinig zat er in het interview met bondscoach Tedesco achteraf. De jarige Duitser bleef zijn koele zelf na de 5-0-overwinning.

Iets wat vooral Jan Mulder niet echt kon pruimen achteraf. “Hij lijkt wel bang van de pers en bang om te veel te zeggen", vertelt hij in de studio voor VTM.

“Hij zou het allemaal eens met een glimlach mogen zeggen. Hij lijkt altijd zo gereserveerd. Dat hoeft niet, we bijten niet."

Waarop Timmy Simons inpikt. "Maar hij is wel altijd zo, hé. Hij verandert niet bij verlies of winst." "Hij is altijd zo, ik heb hem nog nooit zien lachen", sluit Mulder af.