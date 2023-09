Deila hakt knoop door: Dit wordt de vervanger voor Buchanan

Tajon Buchanan blesseerde zich tijdens de topper tegen KAA Gent aan de hamstrings. Hij is enkele weken niet inzetbaar nu. Toch was het voor Ronny Deila niet per se puzzelen om een vervanger te vinden.

Zo liet Club Brugge-coach Deila tijdens zijn persconferentie verstaan dat hij zijn vervanger gekozen heeft. De logische vraag werd gesteld of Kyriani Sabbe meer kansen ging krijgen. "Ja hij gaat spelen."

Maar is hij al klaar om enkele weken op rij te starten? "Dat zullen we zien. We hebben nog andere spelers die ook hun kans willen, maar ik geloof er wel in dat hij dat kan. Iedere keer dat hij op het veld stond heeft hij al laten zien dat hij dat niveau heeft. Daar heb ik geen zorgen over. Hij heeft offensief en defensief genoeg bij te brengen aan het team. Ik kijk er naar uit om hem meer te zien spelen", besloot Deila.

Kyriani Sabbe kwam dit seizoen al negen keer in actie voor blauw-zwart. Vijf keer in de kwalificatie voor de Conference League en vier keer in de Jupiler Pro Leauge, waar hij ook al een assist wist te geven. Vaker wel dan niet diende hij als invaller, nu zal hij zijn kans dus kunnen grijpen om het als starter te tonen.