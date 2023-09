Wout Faes heeft nog wat te zeggen over Roberto Martinez na moeilijke periode bij Rode Duivels

Wout Faes krijgt onder Domenico Tedesco eindelijk zijn kans bij de Rode Duivels. Toen Roberto Martinez aan het roer stond, moest de verdediger genoegen nemen met zijn naam in de selectie.

Faes weet ook dat het moeilijk was om in de verdediging van de 'Gouden Generatie' te komen. "Onder Martínez was ik vaak bij de selectie, maar kreeg ik geen speelminuten. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen hebben jarenlang aan elkaars zijde gespeeld. Daar kom je niet zomaar tussen", vertelde hij bij Humo.

Toch heeft de verdediger nog wat te zeggen over de voormalige coach van de Rode Duivels. "Ik vond dat Martínez me wel af en toe een páár minuten had kunnen geven. Op den duur werd dat frustrerend. Je klopt op de deur, maar ze gaat niet open."

Met de nieuwe bondscoach lukt het al een pak beter voor Faes. "Met de komst van Tedesco ben ik naar het andere uiterste gegaan. Hij heeft me meteen opgebeld. En bij onze eerste ontmoeting belegde hij een vergadering met mij en zijn voltallige staf."

"Hij liet beelden zien van mijn wedstrijden bij Leicester: de manier waarop ik durfde te verdedigen en initiatief nam aan de bal, beviel hem. Bij de nationale ploeg wilde hij hetzelfde zien."