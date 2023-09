Erik ten Hag over probleemgevallen Manchester United: "Een lijn trekken"

Het stormt opnieuw bij Manchester United. Onlangs werden er twee flankaanvallers uit de selectie van de Mancunians gezet.

Zo wordt Antony beschuldigd van huiselijk geweld, en is hij uit de selectie gezet zolang het onderzoek naar de Braziliaan loopt. Jadon Sancho maakte zich tevens onmogelijk op Old Trafford, door coach ten Hag openlijk aan te vallen op Twitter. De Nederlandse coach verweet hem niet genoeg (trainings)arbeid aan de dag te leggen.

"Het gaat nooit om één fout, het is een proces dat je doormaakt", vertelt ten Hag. "De club vroeg me om een lijn te trekken, omdat er voor vorig seizoen geen goede structuur was."

"Daardoor moest ik een duidelijke norm stellen. Als de grens dan wordt overschreden, dan moet je sterk zijn. Het draait altijd om het team. Dat gaat boven alles. Je hebt verschillende karakters en die moet je zien te managen", is de Nederlander duidelijk.