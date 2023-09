Financiële kater voor Juventus? Cristiano Ronaldo spant rechtszaak aan tegen ex-club

In de zomer van 2021 verliet Cristiano Ronaldo Juventus om naar zijn oude liefde Manchester United te trekken. Een paar jaar later spant de Portugees een rechtszaak aan tegen de Oude Dame.

Zo zou Ronaldo nog redelijk wat geld moeten krijgen van Juventus. Hij zou nog recht hebben op zo'n 20 miljoen euro. De Al-Nassr-speler heeft nog een openstaande rekening bij de Italiaanse club.

Ronaldo bevroor zijn loon bij Juventus tijdens de coronapandemie om zijn ex-club door de financeel zware tijd te helpen. Hij werd toen niet betaald van 9 maart 2020 tot 22 juni van datzelfde jaar. Wanneer de club terug geld zou hebben, zou de Portugees betaald worden.

Dat is tot op vandaag nog niet gebeurd, en Ronaldo heeft er stilletjes aan genoeg van gekregen. Daarom onderneemt hij nu juridische stappen en spant hij een rechtszaak aan. Dat meldt Gazetto Dello Sport. Ronaldo verdient nu een slordige 200 miljoen per jaar in Saudi Arabië.