Een manier waarop Genk al even niet meer gewonnen had: "Denk dat we hierover vooral positief mogen zijn"

Als er één ploeg verdiende om eens op een gevleide manier te winnen, dan was het wel Racing Genk. Bryan Heynen heeft lof voor het karakter van zijn ploeg na de 0-2-zege op Union.

"We domineerden dit seizoen al wedstrijden die we verloren", vertelt de middenvelder aan Het Belang Van Limburg. "Daarom zijn we content dat het eens andersom is. Het is gemakkelijk om negatief te zijn als we eens niet goed voetballen, maar ik denk dat we vooral positief mogen zijn over de werklust en het karakter dat we toonden."

De kapitein van Racing Genk zag hoe Union kans na kans bijeenvoetbalde, maar ook hoe zijn team het evenwicht na de rust min of meer herstelde. "Union had nog steeds meer balbezit, maar de stormloop was weg", aldus Heynen. "Ze creëerden minder kansen."

Met een match minder staat Genk nu gedeeld vijfde in de competitie na een 11/18. Donderdag krijgen de Limburgers met Fiorentina een bijzonder lastige klant over de vloer in de groepsfase van de Conference League. Laten we hopen dat ook dan de efficiëntie daar is.