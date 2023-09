Kyriani Sabbe (18) benoemt verbeterpunt van Club Brugge: "Dan kunnen we Besiktas aan"

Door de blessure van Tajon Buchanan krijgt Kyriani Sabbe (18) de komende tijd zijn kans bij Club Brugge. Donderdag tegen Besiktas wacht de eerste Europese groepsmatch.

Die thuiswedstrijd in de groepsfase van de Conference League tegen Besiktas is niet de Europese vuurdoop voor Sabbe. Behalve in de thuiswedstrijd tegen Aarhus kreeg Sabbe telkens minuten in de voorrondes door invalbeurten en op bezoek bij Akureyri zelfs door een basisplaats.

De wedstrijd tegen Charleroi was wel een speciaal moment voor Sabbe. "Persoonlijk ben ik blij dat ik me heb kunnen tonen aan ons thuispubliek, want het was mijn eerste basisplaats in een thuismatch. Maar het voelde goed aan."

Club Brugge-Besiktas

Sabbe merkte ook wel op dat er zaterdag tegen Charleroi ook dingen fout liepen die donderdag beter moeten tegen Besiktas. "Onze aanvang van de wedstrijd was veel te traag, waardoor Charleroi bijna meteen op 0-1 kwam."

"Dat zal komende donderdagavond zeker beter moeten", zei Sabbe nog. "Als we nu defensief nog ietsje alerter reageren dan moeten we het Besiktas hier thuis zeker aankunnen", besloot de 18-jarige nog.